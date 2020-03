Türkiyədə Azərbaycanın sabiq prezidenti Əbülfəz Elçibəyin adına vəqf yaradılıb.

Axar.az xəbər verir ki, sözügedən vəqfi mərhum prezidentin qızı Çilənay Səmədbəyli qurub.

Vəqfin sədri Ə.Elçibəyin kürəkəni Aqil Səmədbəylidir.

Əbülfəz Elçibəy Vəqfinin yaradılmasında əsas məqsəd mərhum prezidentin xatirəsini yaşatmaqdır.

Qeyd edək ki, vəqfin açılış mərasimi martın 29-u, saat 14:00-18:00-da İstanbulda keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.