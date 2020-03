"Keşlə"nin 7 futbolçusu həftənin komandasına seçildi

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XVIII turunun rəmzi komandası bəlli olub.

“Report”un Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, “InStat”ın təhlili əsasında “11-liy”ə "Keşlə"dən 7, "Qarabağ"dan 3 və "Neftçi"dən bir futbolçu düşə bilib.

Həftənin oyunçusu adına isə "Qarabağ"dan Abdullah Zubir layiq görülüb.

Qapıçı: Stanislav Namaşko – 311 (“Keşlə”)-2

Müdafiəçilər: Anton Krivotsyuk - 286 (“Neftçi”)-5, Bədavi Hüseynov – 292 (“Qarabağ”)-4, Miyusko Boyoviç - 290 (“Keşlə”)-5, Cabir Əmirli - 262 (“Keşlə”)

Yarımmüdafiəçilər: Abdulla Zubir – 321 (“Qarabağ”)-5, Con Kamara - 314 (“Keşlə”), Pərviz Azadov - 259 (“Keşlə”), Şahrux Qadoyev – 301 (“Keşlə”)

Hücumçular: Mahir Emreli - 260 (“Qarabağ”)-5, Aleksandr Kristovao – 270 (“Keşlə”)

Qeyd edək ki, oyunçuların adının qarşısındakı rəqəm “InStat” indeksi, sondakı isə rəmzi komandaya düşmə sayıdır.



