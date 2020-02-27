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Avropa Liqası: Hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA

Avropa Liqası: Hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA
12:22 27 Fevral 2020
125 İdman
Ölkə mətbuatı
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Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.

Milli.Az sportal.az-a istinadən canlı yayımlanacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir:

Avropa Liqası, 1/16 final

21:55 Başakşəhər - Sportinq - CBC Sport, Match! Arena, beIN Sports 1
21:55 Portu - Bayer Leverkuzen - İdman TV, Match! TV, beLN Sports MAX 1
21:55 LASK - AZ Alkmaar - Match! Football 1
21:55 Gent - Roma - Match! Football 2, beIN Sports 2
21:55 Malmö - Volfsburq - Match! Football 3, beIN Sports MAX 2
00:00 Benfika - Şaxtyor - Match! Football 3
00:00 Seltik - Kopenhagen - Match! Football 2
00:00 Arsenal - Olimpiakos - Match! Football 1
00:00 Mançester Yunayted - Brügge - Match! TV, CBC Sport, beIN Sports MAX 1
00:00 Zalsburq - Ayntraxt - Match! Arena
00:00 Ayaks - Xetafe - Match! Game, beIN Sports 2.

Milli.Az

Xəbərin orijinal ünvanı: https://news.milli.az/sport/829338.html
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