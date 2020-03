Transseksualdan məşhur idmançıya ağır ittiham

Masin Elije adlı transseksual ABŞ Milli Basketbol Liqasında (NBA) çıxış edən "Los Anceles Lakers"in formasını geyinən Duayt Hovarda qarşı ağır ittihamlar irəli sürüb.

Milli.Az fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, Masin Elije Hovardla sevgili olduğunu, amma idmançının onu başqa bir transseksualla aldadaraq təhdid etdiyini bildirib.

Onun sözlərinə görə, basketbolçu onunla sevgili olduğu vaxt seks partisinə qatılıb. Orda Masin Elijeyə başqa bir transseksualla xəyanat edib. Bir çox səs yazısı və foto paylaşan transseksual təhdid olunduğunu iddia edib.

Hovardın yaxın dostlarının ona susması üçün pul təklif etdiyini deyən Masin Elije bundan sonra ölüm təhdidləri almağa başladığını bildirib: "Mənə pul verib susdurmağa çalışdılar. Bunu pul almaq üçün demirəm. Horvardı sevirəm və onun üçün mübarizə aparacam".

Milli.Az

