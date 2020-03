İsveçrədə növbəti koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb.

“Report” xəbər verir ki, hadisə İsveçrənin Cenevrə şəhərində baş verib.

Xatırladaq ki, dünyada koronavirus infeksiyasından ölənlərin sayı 2 807 nəfərdir. Virus daşıyıcılarının sayı isə 82 393-dən çoxdur. Virus ümumilikdə 50 ölkəni əhatə edib. Bundan başqa, “Diamond Princess” kruiz gəmisində 700-dən artıq sərnişində koronavirus aşkarlanıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.