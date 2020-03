Cənubi Koreyada bir gün ərzində 500-dən artıq koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb.

“Report” xəbər verir ki, ümumilikdə ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 1595 nəfərə çatıb.

Ölkədə koronavirus infeksiyasından ölənlərin sayı isə 13 nəfərdir.

Xatırladaq ki, dünyada koronavirus infeksiyasından ölənlərin sayı 2 807 nəfərdir. Virus daşıyıcılarının sayı isə 82 393-dən çoxdur.



