İran parlamentinin Milli təhlükəsizlik və xarici siyasət komitəsinin sədri Müctəba Zünnur koronavirusa yoluxub.

"Report" IRNA-ya istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə özü məlumat verib.

M.Zünnur analizin nəticələrinin müsbət çıxdığını və hazırda karantinə alındığını vurğulayıb.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl İran Səhiyyə nazirinin müavini İrəc Hərirçi və Tehranın deputatı Mahmud Sadiqiyə koronavirus diaqnozu qoyulub.

İran Səhiyyə Nazirliyi isə ölkənin 20 əyalətində koronavirusa yoluxma halının qeydə alındığını, indiyədək 22 nəfərin öldüyünü, 54 nəfərin sağaldığını, 141 nəfərə isə koronavirus diaqnozunun qoyulduğunu təsdiqləyib.





🔴🎥ذوالنوری، رییس ک٠یسیون ا٠نیت ٠لی ٠جلس ه٠از ٠ثبت شدن تست کرونای خود خبر داد. pic.twitter.com/wh2bvGAq4Y — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) February 27, 2020





