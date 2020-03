Lalə Məmmədova: “Qarşınızdakına özünüzü hər hansı dildə anlatmağa gücünüz yetməyəcək”

“Boş yerə mübarizə aparma. Səni ancaq gördükləri və duyduqları qədər anlayacaqlar. Gördükləri də ancaq anladıqları qədər olacaq”.

Publika.az xəbər verir ki, Mövlanaya aid olan bu sözləri Əməkdar artist Lalə Məmmədova instaqramda yazıb. Romantik şəklini paylaşan müğənni məyus olduğunu gizlətməyib:

“İnsanları qaldıqları yerdə buraxın. Mübahisələr, onlara nəyisə isbat etmək boşuna vaxt itkisidir. Müdriklərimizə Allah rəhmət etsin. Düz deyiblər, bütün dövrlərdə elə insanlar olub və olacaq da. Qarşınızdakına özünüzü hər hansı dildə anlatmağa gücünüz yetməyəcək. Ən yaxşısı həyatınıza qaldığınız yerdən davam edin”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.