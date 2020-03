“Onların RLS-i” artıq bitdi - FOTO

Aran Film Yaradıcılıq Mərkəzi "Onların RLS-i" adlı yeni sənədli filmin çəkilişlərini bitirib.



Fəaliyyəti dövründə onlarla sənədli, elmi-kütləvi və araşdırma filmləri istehsal edən "Aranfilm" bu dəfə müraciət etdiyi mövzuda Azərbaycanın Qəbələ rayonunda fəaliyyət göstərmiş "Daryal" tipli stasionar radiolokasiya stansiyası olan Qəbələ rayonu ərazisində yerləşən RLS-in həmin ərazilərə, sakinlərinə olan zərərindən bəhs edir.



Artıq çəkilişləri bitmiş ekran əsəri RLS-in Qəbələ rayonunun Soltannuxa kəndi ərazisində inşası, onun bu ərazilərə və həmin ərazilərə yaxın məsafədə yaşayan sakinlərə dəydiyi xeyiri və ziyanı haqqında danışacaq.



Xatırladaq ki, "Onların RLS-i" filminin son hazırlıq işləri aprel ayında tamamlanacaq.



Filmin rejissoru Yeganə Əbdülməmmədova, operatoru Əminə Həsənli, direktoru Nicat Məmmədov, bədii rəhbəri Tahir Tahiroviç, prodüseri İqbal Məmmədəliyevdir.

