Türk Hava Yolları Naxçıvana uçuşları müvəqqəti dayandırdı

Türk Hava Yolları Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına uçuşları dayandırıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə məlumatı şirkətin İdarə Heyətinin sədri İlkər Aycı deyib.

O vurğulayıb ki, koronavirusun yayılması təhlükəsinə görə, Cənubi Koreyanın paytaxtı Seula uçuşların sayı azaldılıb, Naxçıvana isə müvəqqəti dayandırılıb.

Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanının məlumatına görə, bildirilib ki, Türk Hava Yollarının hazırda Naxçıvana uçuşları həyata keçirilmir: “Naxçıvan-İstanbul istiqamətində uçuşlar martın 14-dən etibarən olacaq”.

