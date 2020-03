Ana 26 gün sonra görə bildiyi oğlunu şüşənin arxasından öpdü - Çindən təsirli kadrlar - VİDEO

Sosial şəbəkələrdə yayılan video təsirləndirir.

Milli.Az bildirir ki, videoda koronavirusa yoluxanların karantində saxlanıldığı xəstəxanada tibb bacısı işləyən qadının övladını şüşənin arxasından öpməsi əks olunub.

Çinin Henan şəhərindəki "Xinyang No.4 People's Hospital"da tibb bacısı olaraq çalışan qadın 3 həftədən sonra evinə gələ bilib.

Newslfare yazır ki, Chen Ruixue adlı qadın 26 gün sonra 1 yaşlı oğlunu görə bilib. O, koronavirusu yoluxdurma riskinə görə oğlunu şüşənin arxasından öpüb.

