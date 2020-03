Ucarda ikimərtəbəli ev yandı

Ucar rayonunda fərdi yaşayış evi yanıb.

“Report”un Yuxarı Şirvan bürosunun məlumatına görə, hadisə gecə saatlarında Alpout kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, həmin kəndin sakini, 1940-cı il təvəllüdlü Xoşqədəm Ziyad qızı Məmmədovaya məxsus ikimərtəbəli, ümumi sahəsi 400 kvadratmetr olan fərdi yaşayış evində güclü yanğın baş verib. Nəticədə ev tamamilə yanıb.

Hadisə yerinə Ucar rayon yanğından mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub. Yanğın söndürülüb və yaxınlıqdakı tikililər mühafizə olunub.

Yanğın zamanı ölən və xəsarət alan olmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.