“Gənclik Mall” ticarət mərkəzində həyəcanlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbəri verir ki, ticarət mərkəzində quraşdırılan təhlükəsizlik siqnalı çalınıb. Daha sonra insanlar təcili çölə çıxarılıblar.

“Gənclik Mall” məlumat mərkəzi yayılan videonu təkzib edib:“Bu gün bizdə belə bir hadisə qeydə alınmayıb”.(Oxu.az)

