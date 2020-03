Premyer Liqamızda turun rəmzi heyəti - "Keşlə"dən 7 futbolçu

"InStat"ın təhlilinə əsasən, Azərbaycan Premyer Liqasının 18-ci turunun rəmzi komandası müəyyənləşib.

Milli.Az PFL-in saytına istinadən xəbər verir ki, "11-liy"ə "Keşlə"dən 7, "Qarabağ"dan 3 və "Neftçi"dən 1 futbolçu düşüb.

Qapıçı: Stanislav Namaşko - 311 ("Keşlə")-2

Müdafiəçilər: Anton Krivotsyuk - 286 ("Neftçi")-5, Bədavi Hüseynov - 292 ("Qarabağ")-4, Miyusko Boyoviç - 290 ("Keşlə")-5, Cabir Əmirli - 262 ("Keşlə")

Yarımmüdafiəçilər: Abdulla Zubir - 321 ("Qarabağ")-5, Con Kamara - 314 ("Keşlə"), Pərviz Azadov - 259 ("Keşlə"), Şahrux Qadoyev - 301 ("Keşlə")

Hücumçular: Mahir Emreli - 260 ("Qarabağ")-5, Aleksandr Kristovao - 270 ("Keşlə")

Qeyd edək ki, oyunçuların adının qarşısındakı rəqəm "InStat" indeksi, sondakı isə rəmzi komandaya düşmə sayıdır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.