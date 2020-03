Sumqayıtda yataqxanada baş verən yanğın söndürülüb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Milli.Az-a verilən məlumata görə, beşmərtəbəli yataqxananın 2-ci mərtəbəsinin hamam otağından əşyalar və 6 kv.m sahə yanıb.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

Milli.Az

