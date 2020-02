Xəbər verdiyimiz kimi Bakının bəzi yerlərində işıqlar sönüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hal-hazırda Bakı Metropolitenində qatarlardan biri yarım saata qədərdir tuneldə gözləyir.

Bu barədə redaksiyamıza daxil olan məlumatda deyilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.