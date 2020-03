Cənubi Amerika superkubokunun cavab matçı keçirilib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, ilk görüşdə səfərdə Ekvadorun "İndepentiente del Valie" klubu ilə 2:2 hesablı heç-heçə edən "Flamenqo", doğma azarkeşləri qarşısında rəqibini darmadağın edib. Braziliya təmsilçisi üç cavabsız qolla qalib gələrək, superkubokun sahibi olub.

"Flamenqo"nun qollarını Jerson (2) və Qabriel Barbosa vurub.

Braziliya klubu tarixində ilk dəfə Cənubi Amerika superkubokunu qazanıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.