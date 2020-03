Bakının Ziya Bünyadov və Atatürk prospektlərinin kəsişməsində (Ayna Sultanova parkının yanı) yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

“Report” bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bununla əlaqədar 20 Yanvar dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə edilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.