"Azərişıq" ASC-nin mobil tətbiqi vasitəsilə elektrik enerjisi üzrə smart kartların balansını artırmaq mümkün olacaq.

Bunu Metbuat.az - a ASC-nin enerji satışı departamentinin direktor müavini Vüqar Nəbibəyli deyib.

Onun sözlərinə görə, bu əməliyyatı smartfonlar üçün nəzərdə tutulan xüsusi kart oxuyucular vasitəsilə aparmaq mümkün olacaq: "Bu xidmətin cari ilin iyun ayınadək istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur". (apa.az)

