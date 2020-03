Bu gün saat 16 radələrində Bakı şəhərinin bir hissəsində elektrik enerjisi verilişində problemin yaranması metronun hərəkətinə mənfi təsir göstərib.

Publika.az xəbər verir ki, Metropolitenin bəzi stansiyalarına elektrik verilişi bir neçə dəqiqəlik dayanıb. Bu zaman tunellərdə olan qatarlar dayanmalı olub və metronun iş qrafiki pozulub.

Hazırda bəzi stansiyalara sərnişinlər qəbul edilmir.

Muxtar

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.