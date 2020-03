2019-cu ildə Norveçin Yığım Fondunun aktivləri 2018-ci illə müqayisədə 180 milyard ABŞ dolları, yaxud 19,6% artaraq 1,1 trilyon ABŞ dollarına çatıb.

“Report” bu barədə xarici mətbuata istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, ötən il Fondun aktivlərinin gəlirliliyi də təxminən 20% olub. Belə ki, Fondun investisiya qoyduğu səhmlər 26%, istiqrazlar isə 8% dəyər qazanıb.



