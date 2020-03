Saatlar qaldı - Türkiyə ordusu İdlibə girir

“Hazırlıqlar tamamlanıb. Müddət başa çatanda Türkiyə Silahlı Qüvvələri əmri həyata keçirəcək. Hərəkətə keçmək üçün prezidentimizin cənab Putin ilə görüşməsi dönüş nöqtəsi ola bilər”.

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri Ədalət və İnkişaf Partiyasının mətbuat katibi Ömər Çelik deyib.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın partiyasının bəzi millət vəkilləri ilə keçirdiyi toplantıdan sonra jurnalistlərin suallarını cavablandıran mətbuat katibi bildirib ki, Suriyanın İdlib şəhəri ilə bağlı verilən qərarlar qətiyyətlidir:

“3,4,5 aprel tarixlərində “Qızılcəhənnəm düşərgə”mizi quracağıq. İdlibdə və Suriyada hər gün baş verən hadisələr terrorla mübarizəmizin, milli təhlükəsizliyimiz üçün həyata keçirdiyimiz əməliyyatların nə qədər lazımlı olduğunu bir daha göstərir. İdlibdəki qətiyyət dəqiq və tərəddüdsüzdür. Bu əməliyyatı sərhədlərimiz xaricində həyata keçirə bilməsək, daxildə reallaşdırmaq məcburiyyətində qalacağıq. Haradasa, Avropa İttifaqının kiçik bir ölkəsinin əhalisi boyda qonağımız var. Amma bundan sonra Türkiyənin gücü çatmayacaq. Müddət tamamlanır. Rejimin öz xəttinə geri çəkilməməsi təqdirində TSQ öz üzərinə düşəni edəcək”.

Qeyd edək ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğan İdlibə daxil olan və türk müşahidə məntəqələrini mühasirəyə alan Bəşər Əsəd rejiminə sadiq qüvvələrin geri çəkilməyəcəyi təqdirdə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbi əməliyyata başlayacağını bəyan edib.

Zümrüd

