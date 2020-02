Son bir həftə ərzində kriptovalyuta bazarı kapitallaşmasının təxminən 8%-ni itirib.

Bu barədə Metbuat.az “kapital.kz” portalına istinadən xəbər verir.

Fevralın 26-na olan məlumata görə, kapitallaşma 268,2 milyard ABŞ dolları səviyyəsində olub. Öncəki hesabat dövründə bu göstərici 291,2 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

Eyni zamanda “Bitkoin” bu vəziyyətdə özünü “rəqəmsal qızıl” şəklində qoruyucu aktiv kimi aparmayaraq təslim olub və dəyər itirib.

