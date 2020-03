Azərbaycanda narkobaron və oğlu güllələnərək öldürüldü - Qatil qohumu çıxdı - YENİLƏNİB - FOTO

17:10

Yardımlı rayonunda 2 nəfərin ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, fevralın 27-si saat 14 radələrində Yardımlı rayonunun Heçxara kəndi ərazisində Şəmsəddin Kərimov və oğlu Elməddinin üzərində zorakılıq əlamətləri olan meyitlərinin aşkar edilməsi barədə daxil olan məlumat əsasında dərhal polis və prokurorluq əməkdaşlarının iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilib.

Faktla bağlı Yardımlı Rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.

----------

14:50

Yardımlıda ata və oğlu güllələnib.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə bu gün Yardımlı rayonunda baş verib. İlkin məlumata görə, Masallı sakini əmisini və əmisi oğlunu güllələyib.

Gülələnənlərdən biri "Baron Şəmi" ləqəbi ilə tanınan narkobaron Şəmsəddin Fəxrəddin oğlu Kərimovdur, digəri isə onun oğlu Kərimov Niyaməddin Şəmsəddin oğludur.

Hər iki şəxsin öldüyü bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

