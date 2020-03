Suriyadan dəhşətli XƏBƏR GƏLDİ - Şəhid verən türk ordusu Əsəd qüvvələrini darmadağın etdi

Türkiyə şəhid verib.

Publika.az xəbər verir ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 3 əsgəri şəhid olub.

Bu barədə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan danışıb. O bildirib ki, Suriya rejimi ciddi itkilər verib: “Mübarizə hələ də davam edir orada. Ruslarla da görüşlər davam edir. Lakin biz yenə də deyirik ki, Adana memorandumu çərçivəsində Suriyadayıq. Rusiya və İranın dəstəyi olmasa, Bəşər Əsədin ayaq üstə dayanması mümkün deyil. Bizə təzyiq göstərən kim varsa, cavabını verəcəyik. Biz bu bölgədə terror istəmirik”.

