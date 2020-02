Türkiyənin məşhur “Çoçuklar duymasın” serialında “Hüseyn abi” obrazı ilə tanınan Alparslan Özmolun haqqında ölüm xəbəri istifadəçiləri şok edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkənin aktiv istifadəçisi olan Alparslan Özmolun haqqında virusdan öldüyü barədə paylaşımlar edilib. "Tvitter"də “Çayçı Hüseyin, koronovirusdan öldü” başlığı ilə tvitlər atılıb.

Aktyorun ölüm xəbəri “Tvitter”də trend halına gəlib.

Mənbə: sondakika.com

