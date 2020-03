Cem Yılmazdan keçmiş sevgilisinə DAHA BİR ZƏRBƏ

Məşhur şoumen Cem Yılmaz keçmiş sevgilisi Defne Samyelini "İnstagram" səhifəsində izləmədən çıxardıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa bir məkandan çıxarkən jurnalistlərin suallarını cavablandırıb.

"Cem Yılmaz sizi "İnstagdam"da izləmədən çıxarıb, siz də belə edəcəksiniz?" sualı Samyelini təəccübləndirib. O, bir anlıq jurnalistlərə nə cavab verəcəyini bilməyib. Daha sonra aktrisa "Heç xəbərim yox idi. Bu barədə danışmaq istəmrəm" deyə o, bildirib.

Qeyd edək ki, keçmiş cütlüyün xəyanətə görə ayrılmaları iddia olunurdu. Hazırda 46 yaşlı Cem Yılmaz özündən 18 yaş kiçik aktrisa Serenay Sarıkaya ilə sevgilidir.

Milli.Az

