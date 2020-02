Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) tərəfindən koronavirusla bağlı broşürlər hazırlanıb.

TƏBİB-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ölkə xaricindən gələn vətəndaşlara gömrük-keçid məntəqələrində paylanması üçün maarifləndirici broşürlər hazırlanıb.



Broşürdə məlumatlar həm ingilis, həm də Azərbaycan dilindədir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.