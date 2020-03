"Barselona"nın baş məşqçisi Kike Setyen "Real"ın Çempionlar Liqasının 1/8 finalında "Mançester Siti" ilə ilk oyununu (1:2) canlı izləyib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, ispan mütəxəssis köməkçisi Eder Sarabiya ilə birgə La Liqanın 26-cı turunda qarşılaşacaqları Madrid klubunun matçını "Santyaqo Bernabeu" stadionundan izləyib.

Qeyd edək ki, "Real" - "Barselona" görüşü martın 1-i keçiriləcək.

Milli.Az

