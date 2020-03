İran prezidentinin köməkçisi Məsumə Ebtekar yeni tip koronavirusa yoluxub.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə “Anadolu” agentliyi informasiya yayıb.

Qeyd edək ki, İranda yeni tip koronavirusdan ölənlərin sayı 26-ya, yoluxanların sayı isə 245-ə çatıb.

