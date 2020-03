Avropa Liqasının 1/16 final mərhələsində bu gün Avstriya "Zalstburq"u ilə Almaniyanın "Ayntraxt" klubları arasında keçirilməli olan cavab oyunu təxirə salınıb.

"Report" UEFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, buna fırtına xəbərdarlığı səbəb olub.

Şəhərdə küləyin sürətinin saatda 120 km-ə çatacağı gözlənilir. Buna görə matçın oynanılmamasına qərar verilib. Qarşılaşmanın yeni tarixi barədə daha sonra məlumat veriləcək.

Qeyd edək ki, Frankfurtdakı ilk görüşdə "Ayntraxt" rəqibini 4:1 hesabı ilə məğlub etmişdi.



