Koronavirusdan ölənlərin yaşı - STATİSTİKA

Koronavirusdan ölənlərin yaş aralığı müəyyən edilib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Çinin Xəstəliklərə Nəzarət və Müdafiə Mərkəzi koronavirusdan ölənlərin yaş statistikasını hazırlayıb.

80+ yaş: 14,8 faiz

70-79 yaş: 8 faiz

60-69 yaş: 3,6 faiz

50-59 yaş: 1,3 faiz

40-49 yaş: 0,4 faiz

30-39 yaş: 0,2 faiz

20-29 yaş: 0,2 faiz

10-19 yaş: 0,2 faiz

0-9 yaş: 0 ölüm

Xəstəliklə bağlı kişilərdə ölüm nisbəti 2,8 faiz, qadınlarda isə 1,7 faiz təşkil edib.

Qeyd edək ki, koronavirusdan ölənlərin sayı 2801-ə, bu virusa yoluxanların sayı isə 82164-ə çatıb.

Ümumilikdə 32897 nəfər bu xəstəlikdən sağalıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.