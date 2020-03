Elektrik kəsintisi ilə əlaqədar işində fasilə yaranan svetoforların fəaliyyəti artıq bərpa olunub.

Bu barədə Milli.Az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib.

Milli.Az

