Türkiyəli aktyor Kıvanç Tatlıtuğ qarajına daha bir klassik avtomobil əlavə edib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi bu dəfə dəyəri 200 min lirə (təxminən, 55 min manat) olan 1968-ci ilin modeli "Chevrolet Impala Fastback" klassik avtomobilini alıb.

Kıvanç yeni avtomobili ilə İstanbulda görüntülənib. Jurnalistlərin suallarını cavablandıran aktyor yeni layihələrinin olduğunu söyləyib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.