“Ötən gün koronavirus diaqnozu qoyulan Gürcüstan vətəndaşı özünü yaxşı hiss edir”.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın səhiyyə nazirinin birinci müavini Tamar Qabunia bildirib.

Onun sözlərinə görə, həmin şəxsin vəziyyəti tamamilə qənaətbəxşdir.

Nazir müavini pasiyentin həkimlərin nəzarəti altında saxlanıldığını deyib.

Qeyd edək ki, koronavirusun aşkar olunduğu Gürcüstan vətəndaşı etnik azərbaycanlıdır.



