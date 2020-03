Roma Papasının bu görüntüləri ŞOK EFFEKTİ yaratdı - FOTO

Dünyanın 5 qitəsinə yayılan yeni tip koronavirus İtaliyada 14 nəfərin həyatına son qoyub.

Publika.az xəbər verir ki, Katolik Kilsəsinin rəhbəri Papa Fransisk bugünkü proqramını təxirə salıb.

Papanın burnunu silərkən çəkilən görüntüsü yayımlanıb və ölkədə şok effekti yaradıb. 83 yaşlı Papa St. Peter meydanında ötən gün qələbəliyi salamlamış və insanlara toxunmuşdu. Vatikan Papanın vəziyyəti ilə bağlı hələ ki, açıqlama verməyib.

Bundan başqa, İranın dini lideri Ayətullah Əli Xamenei cümə xütbəsini ləğv edib.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.