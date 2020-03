Məşhur müğənni Britni Spirs rəqs edərkən ayağını sındırıb.

Milli.Az "ölkə.az"a istinadən xəbər verir ki, o, bu anı əks etdirən videonu "İnstagram"da paylaşıb.

Bununlada 38 yaşlı müğənni pərəstişkarlarına küçədə qipslə gəzməyinin səbəbini izah edib.

"Altı ay rəqs etmirdim. Bəli, ayaqyalınam, gülməyin, amma ayaqqabısız daha rahatam".

Milli.Az

