"Çelsi" ilə oyundan əvvəl bara gediblər - "Bavariya"lılar haqda iddia

Əfsanəvi rok musiqiçisi Con Bon Covi "Bavariya"nın futbolçularını spirtli içki qəbul edərkən görüb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, TalkSPORT-un efirində bildirib. Covi deyib ki, onunla eyni oteldə qalan Münhen klubunun oyunçuları Çempionlar Liqasının 1/8 finalında "Çelsi" ilə ilə matçdan 1 gün əvvəl alkoqol məhsullarından istifadə edib.

"Mən barda öz işlərimlə məşğul idim. "Bavariya"nın futbolçularının viski və pivə içdiklərini gördüm. Onlar yaxşı vaxt keçirdilər və sonra "Çelsi"ni məğlub etdilər.Bəlkə futbolçular bu hərəkətlərinə görə problem yaşayacaqlar" - deyə o bildirib.

Qeyd edək ki, "Bavariya" səfərdə "Çelsi"yə 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.