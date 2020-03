Bu səfər yeni hədəflərin müəyyənləşdirilməsi ilə yadda qaldı - Politoloq

“Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə “Türkiyə-Azərbaycan Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının 8-ci Toplantısı” iki ölkə arasında bütün sahələrdə strateji münasibətləri tənzimləyir”.

Politoloq bildirib ki, Türkiyə prezidentinin Azərbaycana səfəri yeni hədəflərin müəyyənləşdirilməsi ilə yadda qaldı: “Məsələn, nəzərdə tutulur ki, ticarət dövriyyəsi 15 milyard dollara çatdırılsın. Hazırda bu göstərici 4,5 milyard dollar təşkil edir. Yəni ən azından 3 dəfə artırılması hədəf seçilib.

Hərbi sahədə əməkdaşlığa da çox böyük diqqət yetiriləcək. Azərbaycanda hərbi sənaye kompleksinin daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində Türkiyə hər cür dəstəyi göstərəcək. Ölkəmizə yeni silah növləri satılacaq. Bəzi silah növlərinin isə birgə istehsalı tətbiq olunacaq. Bu tədbirlər müasir hava hücumundan müdafiə sistemlərinin yaradılmasından tutmuş, hərbi hava qüvvələrinin birgə fəaliyyəti, təlimi və müdafiəsi ilə bağlıdır. Bu barədə ilk dəfə idi ki, hər iki ölkənin müdafiə naziri hərbi saziş imzaladı. Türkiyənin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə diqqətini fokuslama cəhdlərinin əlamətləri də artıq özünü göstərir”.

