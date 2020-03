Türkiyəli aktrisa və aparıcı Dəfnə Samyeli "Alem" dərgisi üçün qarda kamera qarşısına keçib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, 48 yaşlı sənətçi pozlar verib.

Onun fotoları sosial mediada müzakirə mövzusuna çevirilib. İstifadəçilər onun bu fotoları keçmiş sevgilisi Cem Yılmazın acığına çəkdirdiyini iddia ediblər. Onlar "Cem Yılmaza "Bax, gör nə itirmisən" adlı çalışma" deyə, rəylər yazıblar.

Qeyd edək ki, C.Yılmaz hazırda aktrisa Serenay Sarıkaya ilə sevgilidir.

Milli.Az

