Rusiya səfirliyinin nümayəndələri Mətbuat Şurasında olublar - FOTO

Bu gün Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin müşaviri Andrey Maslin və Səfirliyin ikinci katibi Alina Zolotaryeva Azərbaycan Mətbuat Şurasında olublar.

Şuradan Milli.Az-a verilən məlumata görə, qonaqları salamlayan MŞ sədri Əflatun Amaşov rəhbərlik etdiyi qurumun beynəlxalq media təşkilatları ilə əməkdaşlığından söz açıb. O bildirib ki, Rusiyanın media sahəsindəki qabaqcıl təcrübəsinin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Şura sədri bu baxımdan diqqəti MŞ ilə Rusiya Jurnalistlər İttifaqı ilə arasında imzalanmış anlaşma memorandumuna çəkərək vurğulayıb ki, sənəd hər iki ölkə jurnalistləri arasında sistemli qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün münbit zəmin yaradır. Ə.Amaşov həmçinin Azərbaycanın media təmsilçilərinin ötən il Rusiayaya səfərinə də toxunub.

Görüşdə Rusiya və Azərbaycan jurnalistlərinin qarşılıqlı təmaslarının gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Bununla bağlı görüləcək işlər nəzərdən keçirilib. Mövcud xüsusda Xəzər dənizi hövzəsinə daxil olan ölkələrin jurnalistlərinin görüşünün təşkili məsələlərindən söz açılıb, buna yönələn təşəbbüsləri gücləndirmək barədə məsləhətləşmələr aparılıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.