Azərbaycanda şok hadisə: 3 uşaq anası kişini qaçırdı - VİDEO

Xəzər TV-də yayımlanan "Səni axtarıram" verilişinə maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, canlı efirə çıxan Almaz adlı qadın həyat yoldaşını axtardığını bildirib. Almaz iddia edir ki, həyat yoldaşı 3 uşaq anası tərəfindən qaçırılıb.

"O qadın mənim həyat yoldaşıma hədə-qorxu aparıb. Qadın deyir ki, ya mənlə yaşamalısan ya da uşaqlarının başına oyun açaram. Həmin qadın deyir ki, tək mənim yanımda ol, mən sənə maddi dəstək olacam. Həmin qadının 3 uşağı da var. O ərimi qaçırıb".

Sözügedən kadrı təqdim edirik:

