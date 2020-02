İranın vitse-prezidenti koronavirusa yoluxdu

İranın qadın və ailə məsələləri üzrə vitse-prezidenti Mənsumə Ebtikar koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İRNA dövlət xəbər agentliyi məlumat yayıb.



Bildirilib ki, M.Ebtikar həkimə müraciət edib. Ondan götürülmüş qan analizinin nəticələrinə görə, vitse-prezidentin koronavirusa yoluxduğu təsdiqlənib. Dərhal karantinə alınan xanım vitse-prezidentin müalicəsinə başlanılıb.



Bundan başqa, İranda 1 nazir müavini, 2 deputat və 1 bələdiyyə sədri virusa yoluxub. İranın Vatikandakı keçmiş səfiri Hadi Xosrovşahi isə koronavirusdan ölüb.

