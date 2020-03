Rusiya sabahdan İranla aviasiya əlaqələrini məhdudlaşdırır.

Milli.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, iki ölkə arasındakı müntəzəm aviareysləri Rusiyanın "Aeroflot" və İranın "Mahan Air" şirkətləri həyata keçirəcək.

Belə ki, bu şirkətlərin təyyarələri Moskvadan İrana yalnız "Şeremetyevo" hava limanının koronavirusun aşkar edilməsi üçün xüsusi cihazlarla təchiz edilmiş "F" terminalından uçacaq.

