İranda paytaxt Tehran başda olmaqla 23 əyaləttə cümə namazları ləğv edilib.

Publika.az yerli mənbələrə istinadən xəbər verir ki, Səhiyyə Nazirliyi koronavirus təhlükəsi ilə bağlı belə qərar qəbul edib. Qeyd edək ki, İranda ümumilikdə 31 əyalətdə koronavirusa rast gəlinib.

Rəsmi mənbələrə görə, virusdan 26 nəfər həyatını itirib. 245 nəfər virusa yoluxub.

Anar Türkeş

