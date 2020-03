Ermənistanda rəsmi səfərdə olan Gürcüstanın müdafiə naziri İrakli Qaribaşvili bu ölkənin baş naziri Nikol Paşinyanla görüşüb.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Görüşdə iki ölkə arasındakı dostluq münasibətləri müzakirə olunub.

İ.Qaribaşvili bildirib ki, Gürcüstan bölgədə sabitliyi təşviq edən tarazlı siyasəti dəstəkləyir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.