Qadın futzalçılardan ibarət İran millisinin sabiq üzvü Elham Şeyxi koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı futzalçı 10 gün əvvəl Qum şəhərində xəstəxanaya yerləşdirilib və ötən gün vəfat edib.

Bu, İranda koronavirusun 26-cı qurbanıdır. 245 nəfər isə bu virusa yoluxub.

Milli.Az

