Avropa Birliyi (AB) Kiprin iqtisadi bölgəsində "qeyri-qanuni" fəaliyyətlərindən dolayı Türkiyəyə sanksiyaları genişləndirib.

Milli.Az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avropa Birliyinin rəsmi qəzetində məlumat verilib.

Belə ki, qardaş ölkənin Şərqi Aralıqda qazma-axtarış işlərindən dolayı iki Türkiyə vətəndaşı qara siyahıya salınıb.

Həmin şəxslərin AB ərazisində olan maliyyə hesabları dondurulub.

Milli.Az

