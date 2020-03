Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Ankarada Türkiyə və Rusiya nümayəndələri arasında keçirilən İdlibdəki vəziyyətlə bağlı toplantıya dair məlumat yayıb.

Publika.az xəbər verir ki, türkiyəli diplomatlar Rusiya tərəfindən İdlibdə dərhal atəşkəsin tətbiq edilməsini tələb edib. Humanitar fəlakətin nəticələri nəzərdən keçirilib. Qeyd edək ki, Ankarada iki gündür Türkiyə və Rusiya rəsmiləri arasında toplantı keçirilir.

Danışıqların yekun nəticələrinə dair açıqlama verilmir.

Anar Türkeş

