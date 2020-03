İtaliyada koronavirusdan ölənlərin sayı artıb.

“Report” “TASS”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Mülki Müdafiə Departamentinin rəhbəri Ancelo Borrelli açıqlama verib.

Onun sözlərinə görə, ölkədə virusdan ölənlərin sayı 17 nəfərə çatıb.

O, qeyd edib ki, indiyədək ölkədə ümumilikdə 650 koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb.

“Lombardiya bölgəsində üç yeni ölüm faktı qeydə alınıb. Onların yaşı 80-dən yuxarıdır”.

O, həmçinin virusdan sağalan şəxslərin sayının getdikcə artdığını da bildirib.

Xatırladaq ki, dünyada koronavirus infeksiyasından ölənlərin sayı 2 814 nəfərdir. Virus daşıyıcılarının sayı isə 82 585-dən çoxdur.



